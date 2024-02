Toloi c’è | Hien pure | con il Sassuolo rotazioni in difesa? Ci sono tre buoni motivi

(86' Hien), Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon (42' Pasalic), Ederson, Ruggeri (78' Zappacosta); Miranchuk, Koopmeiners (86' Muriel); De Ketelaere (78' Scamacca). A disp.: Musso, Rossi, Toloi,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bergamo. Ci sarebbero almeno tre buone ragioni perché l’Atalanta si presenti alla sfida interna contro ilcon qualche modifica innel proprio undici titolare. Iniziamo dalla prima, la più importante: perché ora, finalmente, le alternative civalide. Isakin settimana ha infatti ripreso a lavorare insieme al gruppo ed è a piena disposizione in vista del match sabato (17 febbraio, calcio d’inizio alle 20.45 al Gewiss Stadium, per il quale mancherà Lookman). Lo stesso vale per Rafael, visto solo in un paio di spezzoni nel finale contro Lazio e Genoa nelle ultime due giornate dopo i problemi a livello muscolare e le varie ricadute. Detto questo, il secondo motivo va da sé: con un ciclo infernale come quello che attende la Dea dal 25 febbraio al 17 ...