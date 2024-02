Toh, siamo arrivati al punto. Questo giochino ha fatto crollare proprio lei, Stellantis. In Italia si vendevano 130.000 auto Le auto elettriche non si vendono perché i clienti non le vogliono,

Toh, Stellantis non ringhia più: ecco la verità sulla retromarcia di Tavares (Di venerdì 16 febbraio 2024) Toh, adesso Stellantis e Tavares non ringhiano più. Dopo le minacce delle scorse settimane, il numero uno della Casa automobilistica fa marcia indietro: "Tutti gli stabilimenti italiani hanno un futuro". Oltre ai conti da record presentati ieri, sul cambio di tono ha influito l'indagine a carico di Elkann. Cosa c'è dietro alla giravolta del numero uno di Stellantis.Clicca qui, registrati gratuitamente a Liberoquotidiano.i e leggi l'articolo integrale di Sandro Iacometti Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Toh, adessononno più. Dopo le minacce delle scorse settimane, il numero uno della Casa automobilistica fa marcia indietro: "Tutti gli stabilimenti italiani hanno un futuro". Oltre ai conti da record presentati ieri, sul cambio di tono ha influito l'indagine a carico di Elkann. Cosa c'è dietro alla giravolta del numero uno di.Clicca qui, registrati gratuitamente a Liberoquotidiano.i e leggi l'articolo integrale di Sandro Iacometti

