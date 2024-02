Tiziano Ferro e quelle parole di supporto per Sangiovanni dopo la decisione di prendersi una pausa | “Farà bene al tuo spirito | ma anche…”

era prodotto nientemeno che da Tiziano Ferro ): nell'ultima dopo quelle di Marco Mengoni e dei Maneskin - nei nove mesi tra la

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ieriha annunciato di aver rimandato l’uscita del suo ultimo album e il concerto in programma ad ottobre a Milano. Il cantante, reduce dalla partecipazione alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo dove il suo inedito Finiscimi si è classificato penultimo, ha deciso diuna. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha confessato che “non riesco più a fingere che vada tuttoe che sia felice di quello che sto facendo“. Quindi, ha annunciato che il suo ultimo album Privacy e il concerto previsto il 5 ottobre al Forum di Assago sono rimandati. “Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti“, ha aggiunto, ...