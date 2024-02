Tiro con la balestra Torneo Interno Balestrieri agli sgoccioli Restano domenica prossima e il 3 marzo

ognuna con le proprie caratteristiche e utilizzo specifico. da tiro (arco, balestra, frecce), atte a essere lanciate a grandi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sta volgendo al termine ildeiMonteaperti 1260 in attesa del calendario Nazionale per il Campionato Italiano. Ancora due gare, questae la, il 3con la finale dele le premiazioni. Dopo la sesta gara si possono fare delle interessanti considerazioni sullo svolgimento e sui risultati conseguiti fino ad oggi. Per prima cosa quest’anno ilnelle categorie Donne e Uomini è stato veramente combattuto, basti pensare che dopo la sesta gara, nelle Donne si sono avute, nelle sei gare, alal Corniolo, tre vincitrici diverse e quattro delle gare hanno visto prevalere Cinzia Pifferi al primo anno di attività. Sempre nella categoria, nella classifica a ...

Roma, 14 feb. (askanews) – Una minaccia, più che una tentazione. Nella speranza che basti a fare da deterrente, a non far deflagrare lo scontro ... (ildenaro)

"La cultura è un elemento imprescindibile per lo sviluppo di una comunità e l’amministrazione comunale non può continuare a farlo gestire con ... (lanazione)

A che ora vedere Valentino Rossi alla 12h di Bathurst: programma, tv, streaming: Appuntamento da non perdere questo week-end con l'edizione 2024 della 12h di Bathurst, primo atto dell'Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Il campionato globale di SRO torna protagonista ...

Il Viaccia strappa un buon punto. Male il Maliseti: ko con Dicomano: Un ottimo pareggio e una tremenda sconfitta. Bilancio decisamente agrodolce per le due pratesi impegnate nel girone A di Promozione dopo il turno infrasettimanale valido come 23esima giornata. Partiam ...

Meritata pausa per Pistoia in vista del rush finale: Archiviata l’avventura in coppa, l’Estra ’rompe le righe’ per dieci giorni. Varnado resterà a Pistoia per tornare al top, per Wheatle c’è la nazionale.