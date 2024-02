Tiro a segno | Coppa del Mondo 2024 Granada | Bres vince nella pistola 10 m femminile | azzurre fuori dalla finale

Si ferma a un passo dal podio Federico Nilo Maldini nella gara della pistola 10m ad aria compressa nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno in corso a Granada. L'azzurro, che era entrato in finale con il settimo punteggio delle qualificazioni, è quarto con il suo score di 200.4. La vittoria è andata allo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Termina con la vittoria di Klaudiala quarta giornata in quel di, città della Spagna che ospita in questi giorni la seconda tappa del circuito didel2023-di. La polacca si è infatti impostaspecialità 10 mad aria compressa, rendendosi protagonista di un bellissimo duellospecifico la tiratrice ha inscenato un vìs-a-vìs avnte con la messicana Andrea Victoria Ibarra Miranda. Le due avversarie, che hanno chiuso laa quota 236.2, hanno deciso le sorti della prova agli shoot off, dove ad avere la meglio è stata l’europea con 10.2 contro i 9.8 della rivale. Al ...

Si è conclusa la prima giornata in quel di Granada, città della Spagna che ospita in questi giorni la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di ... (oasport)

Va in archivio a Granada , in Spagna, la seconda e penultima giornata della tappa della Coppa del Mondo junior da 10 metri 2024 di Tiro a segno : ... (oasport)

Non arrivano buone notizie in chiave ranking olimpico per l’Italia dalla tappa della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno in corso a Granada , in ... (oasport)

Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada 2024: Maldini 4° e Monna 8° nella pistola da 10 metri, ma Strautmanis scappa via nel ranking olimpico: Non arrivano buone notizie in chiave ranking olimpico per l'Italia dalla tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Granada, in Spagna: nella pistola 10 metri maschile è secondo il le ...

