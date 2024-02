Io sono venuta per parlare con lui e arrivi tu. Non posso stare serena se arrivi dicendogli che se ha bisogno di qualcosa ci sei tu', dichiara in tono nervoso Beatriz. Ma Tina non si lascia zittire e

Tina furiosa con Beatriz: “Cafona, hai parlato male di Uomini e Donne”, interviene Maria De Filippi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Caos a Uomini e Donne, l'opinionista Tina Cipollari ha avuto un'accesa lite con Beatriz D'Orsi, corteggiatrice di Brando Ephrikian. È intervenuta Maria De Filippi. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 16 febbraio 2024) Caos ae Donne, l'opinionistaCipollari ha avuto un'accesa lite conD'Orsi, corteggiatrice di Brando Ephrikian. È intervenutaDe

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza