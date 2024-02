Tim si prepara al risiko delle tlc | Vodafone-Iliad soluzione migliore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tim punta dritta e senza incertezze a chiudere il suo riassetto con la vendita di Netco a Kkr. L’operazione, che aspetta solo il via libera dell’Antitrust per chiudersi, rappresenta per l’ad Pietro Labriola "le colonne d’Ercole", un punto di non ritorno superato il quale il gruppo può pensare di tornare a remunerare i suoi soci e rimettersi in gioco partecipando altlc. "Prima di tutto dobbiamo chiudere il nostro deal ma dopo l’estate potremo far parte del, avremmo vantaggi sia a stare alla finestra che a partecipare attivamente", spiega Labriola presentando agli analisti il resoconto dell’ultimo anno. L’ad di Tim ‘tifa’ per la fusione: laper sistemare il mercato eliminando un operatore mobile, mentre con ...