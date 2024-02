Ali ha anche evidenziato che Remix offre una funzionalità che non è disponibile su prodotti concorrenti come TikTok e Meta, dando un vantaggio a YouTube. YouTube Shorts in crescita, ma ancora dietro

TikTok lancia una novità in vista delle elezioni europee (Di venerdì 16 febbraio 2024) In vista delle elezioni del Parlamento europeo previste per giugno, l'app di TikTok lancia una novità: una sezione dedicata alla campagna elettorale. Le notizie saranno verificate e validate e permetteranno agli utenti di rimanere aggiornati sulla vita politica e pubblica. Disponibile ad marzo, la sezione "Centro elettorale" sarà fruibile in tutte e 27 le lingue L'articolo proviene da Il Difforme.

