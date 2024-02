È il racconto fatto all' Ansa da un 53enne, che è finito in ospedale con tibia, perone e omero destro fratturati , sessanta giorni di prognosi e forse dovrà essere anche operato. Ora cerca testimoni

Brutto infortunio per Sofia Goggia durante l’ allenamento a Temù, in provincia di Brescia. L’azzurra si sarebbe frattura ta tibia e perone dopo una ... (open.online)

Nuovo trionfo per Lara Gut-Behrami: La ticinese vince la prima discesa di Crans-Montana e consolida il primato nella classifica di Coppa del mondo ...

Lara Gut-Behrami a Crans-Montana per la fuga nella classifica generale: Atleta, quest'ultima, vittima di un grave infortunio in allenamento, dove si è rotta tibia e perone. Da qui la possibilità di recuperare lo scarto e, perché no, pensare di mettere in bacheca anche ...

Tibia e perone fratturati: forse non conosci i tempi di recupero: Frattura alla tibia e al perone, attenzione ai tempi di recupero, tutto ciò che devi sapere se ti trovi in questa fastidiosa condizione, i consigli degli esperti. La tibia e il perone, sono situati ...