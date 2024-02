Da venerd 16 febbraio in prima serata su Rai1 il talent show che premia le pi belle voci over 60 del Paese. Al via la quarta stagione di The Voice Senior . Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bert , Gigi D Alessio, Clementino e Arisa, reduci dal recente

The Voice Senior: spunta Mario Rosini, quasi vincitore di Sanremo 2004 (Di venerdì 16 febbraio 2024) La cosa più coinvolgente di The Voice Senior, più che per le altre versioni del format, sono sicuramente i vissuti dei concorrenti, che avendo percorso gran parte della loro vita, hanno tutti un bagaglio molto interessante e spesso intenso, che riversano poi sul palco.Come succede per esempio... Leggi tutta la notizia su europa.today (Di venerdì 16 febbraio 2024) La cosa più coinvolgente di The, più che per le altre versioni del format, sono sicuramente i vissuti dei concorrenti, che avendo percorso gran parte della loro vita, hanno tutti un bagaglio molto interessante e spesso intenso, che riversano poi sul palco.Come succede per esempio...

