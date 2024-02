The Voice Senior 4 | cosa sono Blocco | Seconda Chance e Blind

Da venerd 16 febbraio in prima serata su Rai1 il talent show che premia le pi belle voci over 60 del Paese. Al via la quarta stagione di The Voice Senior . Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bert , Gigi D Alessio, Clementino e Arisa, reduci dal recente

Come funziona The Voice Senior 4? Siamo alla quarta edizione del noto talent show di Rai 1, che torna in onda nella prima serata di venerdì 16 febbraio 2024 a tenere compagnia al pubblico. Lo scopo del programma è quello di premiare le voci più belle di concorrenti over 60. Ancora una volta alla conduzione c'è Antonella Clerici, che ovviamente viene affiancata dai Coach, i quali hanno l'occasione di comporre le loro squadre fino alla finale. Ma vediamo ora insieme tutto quello che c'è da sapere su questa quarta edizione del talent show. The Voice Senior 4: i Coach, numero puntate e le Blind Auditions Leggi anche: Grande Fratello outfit 36° puntata: da Staffelli a Perla e Anita, brand e pezzi abiti Leggi anche: Amici 23 quando inizia il Serale, la data: quanto manca I Coach di The ...

