The Voice Senior 2024: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione su Rai 1 (Di venerdì 16 febbraio 2024) The Voice Senior 2024: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, a che ora inizia, streaming, Rai 1 Parte venerdì 16 febbraio 2024 su Rai 1 la nuova stagione di The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del nostro Paese. Dopo il successo delle prime tre edizioni, The Voice Senior 2024 torna con sette nuove puntate e tanti cambiamenti. A cominciare dalla giuria, con la new entry Arisa. Confermatissimi invece gli altri tre giudici (coach), Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino. Di seguito tutte le informazioni. Cast: giudici, giuria, coach, meccanismo Sette puntate e una new entry nel cast: Arisa, che prende il ...

Spettacolo Torna «The Voice Senior» con Antonella Clerici e una novità: Al via la quarta stagione di «The Voice Senior». Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, ... Torna «The Voice Senior» con Antonella Clerici e una novità: Al via la quarta stagione di «The Voice Senior».Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino ... Al via “The Voice Senior 2024” con i coach veterani e la new entry Arisa: L a 74esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da meno di una settimana, ma la musica continua a essere protagonista su Rai 1. Stasera alle 21.30 va in onda la prima puntata di The Voice ...

