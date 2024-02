Dopo aver fatto emozionare milioni di telespettatori, torna da venerdì 16 febbraio in prima serata su Rai 1 'The Voice Senior', il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest'anno alla quarta stagione. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici,

The Voice Senior 2024: quante puntate, durata e quando finisce il talent show di Rai 1 (Di venerdì 16 febbraio 2024) quante puntate sono previste per The Voice Senior 2024? Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici ritorna su Rai 1 a partire da venerdì 16 febbraio 2024. In tutto sono previste sette nuove puntate, in onda ogni venerdì in prima serata dalle 21.25. La finale è prevista per il 29 marzo. Novità in giuria, con Arisa che prende il posto dei Ricchi e Poveri. Confermatissimi Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino. Questa la programmazione completa (potrebbe variare): Prima puntata: 16 febbraio Seconda puntata: 23 febbraio Terza puntata: 1 marzo Quarta puntata: 8 marzo Quinta puntata: 15 marzo Sesta puntata: 22 marzo Settima puntata (finale): 29 marzo

