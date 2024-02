The Quinetto’s | il successo social della coppia di creator | “I nostri video? Vi sveliamo i segreti degli effetti speciali”

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano, 16 febbraio 2024 – “L'amore. E' questo il segreto del nostro”. I The Quinetto's, nome d'arte di Alessia Quitadamo e Giuseppe Mattia Lunetto,di fidanzati e dicommentano così i numeri da capogiro che stanno ottenendo suinetwork. Attualmente, i due giovani – lei ballerina e insegnante di danza di Muggiò e lui laureato in ingegneria edile di Monza – contano dieci milioni di follower su TikTok, 11 milioni su YouTube e 178mila su Instagram. Ma anche se il sentimento che li lega è molto forte, il merito dei risultati va alla costanza, all'impegno e all'insaziabile voglia di imparare sempre qualcosa di nuovo che contraddistingue Alessia e Giuseppe. Caratteristiche che li uniscono dal primo giorno in cui si sono incontrati, a Terracina, in provincia di Latina, nell'estate del 2019. ...

