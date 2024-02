The Fantastic 4 | la Marvel vuole a tutti i costi Javier Bardem nel ruolo di Galactus?

Dopo l'annuncio del cast di The Fantastic 4 , i Marvel Studios sarebbero già al lavoro per assegnare il ruolo di Galactus , a quanto emerso villain principale del film, e lo avrebbero trovato in Javier Bardem . In precedenza vi

La reazione social dell'ex star di The Crown che erediterà il ruolo della Donna Invisibile in The Fantastic 4. Vanessa Kirby sarà la nuova Donna ... (movieplayer)

The Fantastic 4: perché la presenza di HERBIE è più importante di quanto pensiate: Nel poster di The Fantastic 4 dei Marvel Studios compare a sorpresa HERBIE: ecco di chi si tratta e cosa svela sul film la sua presenza.

The Fantastic 4: Joseph Quinn come Johnny Storm La polemica infuria sul web: La scelta di Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm ha suscitato lamentele sui social media, ma i fan dell'attore sono accorsi in sua difesa.