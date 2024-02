Testo | traduzione e significato di Training Season | Dua Lipa è cresciuta e chiede un vero amore

i parlamentari in realtà vanno a praticare il contenuto del testo via Zoom " con i membri di 'Disarmisti Esigenti' sul significato Pubblichiamo la traduzione italiana dell'intervista di Laura Tussi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Duaè tornata con, un singolo che parla di come non abbia voglia più di sperimentare, in, ma vuole qualche certezza.