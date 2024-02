‘Testo’ | le case editrici invadono la Stazione Leopolda

dal 23 al 25 febbraio torna "Testo" , la manifestazione dedicata all'editoria contemporanea ideata da Todo Modo nel 2022, che quest'anno porterà alla Stazione Leopolda centocinquanta case editrici,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze,16 febbraio 2024 - Viaggio nel libro. Sette stazioni per raccontare il lavoro di scrittori ed editor, traduttori e grafici, promotori e librai: la partenza è prevista il 23 febbraio, i pendolari sono 149- di cui 55 al debutto - e i migliaia di lettori pronti a riempire di entusiasmo e curiosità gli spazi della, che ospita la terza edizione di "Testo", la manifedi tre giorni ideata dall'associazione Todo Modo e organizzata da Pitti Immagine. Presentazioni e incontri, laboratori e produzioni originali sono il cuore della rassegna, "non una comune fiera - come tiene a sottolineare il direttore generale Agostino Poletto - Ma un momento di fruizione collettiva mutuata dall'esperienza culturale, civile ed educativa delle librerie: l'obiettivo è individuare ...