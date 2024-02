Test F1 2024 | Orario di inizio dei test pre-stagionali | dove si svolgono e come guardarli in TV

albesi della Ferrero ha creato qualche minima apprensione nelle persone che in quell'orario La definitiva conferma dell'essere in presenza di una simulazione arriva dall'azienda dolciaria: 'Un test

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mentre i team e i piloti di Formula 1 concludono le loro pause invernali e si preparano a un’altra stagione di gare entusiasmanti nel, non è mai stata posta così tanta enfasi sulla messa a punto delle squadreneiF1. Max Verstappen e la Red Bull hanno raggiunto nuove vette di dominio nel 2023, vincendo 21 gare su 22 e segnando una stagione da record per il team austriaco. La Mercedes non è riuscita a vincere il titolo, ma ha almeno recuperato il secondo posto nel campionato costruttori davanti alla Ferrari. Le Frecce d’Argento sperano di sfruttare al meglio l’ultima stagione di Lewis Hamilton con la W15 prima del suo passaggio alla Ferrari nel 2025, anche se nelle ultime due stagioni la squadra ha faticato a mettere insieme una vettura veloce. Prima che la nuova ...