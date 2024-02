Zaia ha detto no perché 'mentre si discute di un terzo mandato ai governatori, non posso dare l'impressione di cercare una via di fuga dal Veneto'. Fedriga ha detto no perché 'non è nemmeno un anno

Terzo mandato: Fedriga, '80% possibilità di trovare intesa, tutti governatori d'accordo' (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Sono ottimista e dico che c'è l'80% di possibilità di raggiungere l'intesa per il Terzo mandato". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del FVG e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Da Fdi fanno notare che Zaia non può essere eterno, “non lo è nessuno, ma è importante ragionare sulla possibilità del Terzo mandato perché permette ai cittadini di scegliere. All'interno di una coalizione è normale avere pareri diversi, poi si troverà una sintesi. tutti i presidenti con cui ho parlato alla Conferenza delle Regioni – ha spiegato Fedriga - sono favorevoli al Terzo mandato, c'è una posizione unitaria". Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Sono ottimista e dico che c'è l'80% didi raggiungere l'per il". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del FVG e della Conferenza delle Regioni Massimiliano. Da Fdi fanno notare che Zaia non può essere eterno, “non lo è nessuno, ma è importante ragionare sulladelperché permette ai cittadini di scegliere. All'interno di una coalizione è normale avere pareri diversi, poi si troverà una sintesi.i presidenti con cui ho parlato alla Conferenza delle Regioni – ha spiegato- sono favorevoli al, c'è una posizione unitaria".

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Terzo mandato: Fedriga, '80% possibilità di trovare intesa, tutti governatori d'accordo': Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Sono ottimista e dico che c'è l'80% di possibilità di raggiungere l'intesa per il terzo mandato". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del FVG e ... RC: “Gugliotti verso il terzo mandato Meglio di NO!”: “Forse la crisi della politica, la mancanza di nuove leve e/o consolidati interessi ha portato il governo nazionale ad adottare la sciagurata decisione di permettere il terzo mandato per i sindaci nei ... I tre mandati sono un problema per Conte. Esplode il caso Todde: Il fondatore del Movimento toglie a Conte l’alibi per giocare sulla possibilità di derogare al vincolo dei due mandati, ma Alessandra Todde con la sua candidature alle regionali ha creato un precedent ...

Video di Tendenza