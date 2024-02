Terziario cambia faccia | più società di capitali | meno ditte

Terziario, Terzulli (Sace): "Per export servizi 2023 a doppia cifra, in 2024 normalizzazione": Roma, 14 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Sull'export dei servizi a livello globale "per quello che stiamo vedendo alla chiusura dello scorso anno, con i dati che via via saranno resi disponibili, per que ...

Intelligenza artificiale, ad Arezzo l'evento di terziario donna Confcommercio: L’intelligenza artificiale sta portando molte novità in tutti i settori della nostra vita, economia compresa. E se è fuor di dubbio che presenti molti vantaggi, ...

Terziario, Manageritalia: export di servizi +4,6% nel 2024, spinta del turismo: Roma, 14 feb. (Adnkronos/Labitalia) - L’export italiano di servizi mantiene il piede sull’acceleratore, con il turismo che guida la dinamica. La stima di crescita dell'export italiano di servizi nel 2 ...