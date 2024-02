Terra Amara | anticipazioni 17 febbraio | Zuleyha manda a monte le nozze Un personaggio muore

Terra Amara Anticipazioni: Abdulkadir morirà per mando di Fikret? Le Anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 parlano chiaro. Avendo scoperto che è proprio Abdulkadir il responsabile della

(Di venerdì 16 febbraio 2024)17: nella vita della protagonista della soap turca ci sarà l’ennesimo colpo di scena e qualcuno scomparirà (nel senso che morirà). Chi è? Intanto Fikret…17: Fikret finisce nei guai, mentre Lutfiye… Brutte notizie per Fikret, che finisce in manette e davanti al giudice, dopo che qualcuno ha incastrato il giovane con un video che lo mostra spacciare droga! Più precisamente starebbe mettendola su di un camion appartenente alla famiglia Yaman, alla sua famiglia. Si risolverà tutto? Ci sarà chi tirerà fuori di galera il fratellastro di Demir? Per quanto riguarda la zia dell’arrestato, si ripresenta alla villa e apprende che ora l’abitazione di Sermin e di sua figlia è di Abdulkadir. ...