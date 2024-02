Lo show di Stefano Bandecchi sembra non finire mai. Il sindaco di Terni ha infatti ritirato le sue dimissioni, a una settimana di distanza dall'annuncio "per motivi politici". Al momento non è chiaro il motivo per cui l'

Terni, sindaco Bandecchi ritira le dimissioni: "Opposizione incapace, non potevo lasciare la città a questi animali" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 16 febbraio, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha presentato le revoca delle dimissioni dalla carica di primo cittadino, annunciate una settimana fa.

