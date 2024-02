"Non si può lasciare una città in mano a degli incapaci totali" "Tutto merito dell'opposizione". Così Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, commenta all'Adnkronos la sua decisione di ritirare le dimissioni. "C'é stata una situazione molto particolare, prima l'opposizione, appunto, che ha fatto di tutto per

Terni, Bandecchi ci ripensa: “Ritiro dimissioni da sindaco” (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Non si può lasciare una città in mano a degli incapaci totali" "Tutto merito dell'opposizione". Così Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, commenta all'Adnkronos la sua decisione di ritirare le dimissioni. "C'é stata una situazione molto particolare, prima l'opposizione, appunto, che ha fatto di tutto per convincermi e c'é riuscita perfettamente: non si può lasciare una Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Non si può lasciare una città in mano a degli incapaci totali" "Tutto merito dell'opposizione". Così Stefanodi, commenta all'Adnkronos la sua decisione di ritirare le. "C'é stata una situazione molto particolare, prima l'opposizione, appunto, che ha fatto di tutto per convincermi e c'é riuscita perfettamente: non si può lasciare una

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Stefano Bandecchi ritira le dimissioni da sindaco di Terni: Stefano Bandecchi ha ritirato le dimissioni da Sindaco di Terni. Aveva annunciato il suo disimpegno qualche giorno fa, nel corso di una diretta social, ma ora è tornato sui suoi passi. Da capire se si ... Stefano Bandecchi ha ritirato le sue dimissioni da sindaco di Terni: Stefano Bandecchi ha ritirato le sue dimissioni da sindaco di Terni. E la nuova decisione sarebbe già stata protocollata. “È merito dell’opposizione, sia di quella ternana sia di quella nazionale, che ... Dietrofront di Bandecchi: ritirate le dimissioni da sindaco di Terni: Aveva a disposizione venti giorni di tempo per decidere se confermare oppure non le proprie dimissioni da sindaco di Terni, ma alla fine ha impiegato appena una settimana scarsa per arrivare alla ...

Video di Tendenza