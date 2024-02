Terme gratis | il parco immerso nella natura a costo zero | come arrivarci

Complesso monumentale della Pilotta 2.221; Palazzo Ducale di Mantova 2.197; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 2.122; Pinacoteca di Brera 2.119; Parco archeologico di Ercolano 2.098;

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Esistono luoghi incantati che in pochi conoscono e spesso sono anche più vicini di quanto si possa immaginare. Località immersenelle quali concedersi qualche ora di relax lasciandosi cullare dal suono della brezza leggera e magari, proprionel caso che stiamo per vedere, da calde acque termali con effetti curativi.termaleraggiungerlo – ilcorrieredellacitta.comChi non pensa di lasciarsi alle spalle lavoro e impegni quotidiani per concedersi una pausa dallo stress? Ma oltre alle responsabilità spesso a frenarci ci sono le spese che dovremmo affrontare per una piccola fuga dal tran tran di tutti i giorni. Ebbene esistono piccoli paradisi sconosciuti che ci regalano tutto questo a...