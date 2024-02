Tennistavolo | Italia femminile battuta 3-0 dalla Corea del Sud nell’esordio dei Mondiali a squadre

primo coordinamento provinciale di Forza Italia dell'era Serafia ottimi risultati per le atlete sc Biella Tennistavolo, Splendor "Se si vuole fare la B2, questo non basta" Basket femminile,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Esordio con sconfitta per l’ai2024 di. Come prevedibile, le azzurre hanno ceduto nettamente per 3-0 alle padrone di casa delladel Sud, testa di serie del girone. Debora Vivarelli ha ceduto sotto i colpi di Jeon Jihee, che si è imposta per 0-3 (4-11, 9-11, 4-11). Niente da fare anche per Nikoleta Stefanova, sconfittanumero 8 del ranking mondiale Shin Yubin per 0-3 (5-11, 7-11, 7-11). Nel match finale Gaia Monfardini ha strappato un set a Lee Zion, che ha poi chiuso 1-3 (8-11, 3-11, 11-8, 9-11). L’tornerà in campo nella prossima nottena contro Porto Rico, che schiererà Adriana Diaz, Melanie Diaz e Brianna Burgos. Il torneo regala i pass olimpici per Parigi ...