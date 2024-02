Tennis | Torneo Dubai Qualificazioni | tre azzurre su quattro avanti

Un anno fa, in quella settimana, Medvedev ha vinto un altro torneo, a Dubai, mentre Jannik è rimasto ancora fermo. L'infortunio del russo dunque è capitato proprio quando doveva difendere tre titoli

In entrambi i casi sarà sfida inedita ROMA - Rinky Hijikata e Zachary Svajda saranno gli avversari rispettivamente di Matteo Arnaldi e Flavio ... (ilgiornaleditalia)

Il piemontese si è arreso in due set al bulgaro Dimitrov, testa di serie numero 6 ROTTERDAM (OLANDA) - Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno ... (ilgiornaleditalia)

Il cileno, testa di serie numero 3, si è imposto in tre set Buenos AIRES (ARGENTINA) - Nicolas Jarry ai quarti di finale dell'"IEB+Argentina Open", ... (ilgiornaleditalia)

Il romano si è imposto sul 21enne Zachary Svajda in tre set ROMA - Flavio Cobolli accede ai quarti di finale del " Delray Beach Open", Atp 250 da ... (ilgiornaleditalia)

Sinner-Raonic, Atp Rotterdam: orario, diretta tv, streaming, pronostici: Sinner-Raonic è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Tre italiani ai quarti nella stessa settimana. Un risultato che non si vedeva dal 1998: L’inizio del 2024 è stato un anno scoppiettante per il tennis italiano. La ciliegina sulla torta è stato il successo di Jannik Sinner all’Australian Open, primo titolo in un torneo del Grande slam ...

Tutto pronto per il “Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving”: ROMA (ITALPRESS) - Dalla A di Abruzzo alla V di Veneto. La diciannovesima edizione del "Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving" coinvolgerà - ancora una ...