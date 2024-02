Tennis | Daniil Medvedev parla chiaro | “Gli Slam contano più delle Olimpiadi | in disaccordo con Alcaraz”

Intervistato in esclusiva dai colleghi inglesi di Eurosport, Daniil Medvedev parla del mondo del tennis ed anche di Carlos Alcaraz , del suo arrivo nel circuito e delle sue affermazioni sulle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è il grande assente di queste settimane. Le fatiche degli Australian Open, con l’epilogo negativo della Finale contro Jannik Sinner, hanno costretto il russo a rivedere la sua programmazione, dando forfait sia per l’ATP500 di Rotterdam e che per l’ATP250 di Doha, tornei che l’anno passato aveva vinto. Conseguenze che vi potrebbero essere anche in classifica, ma questo dipenderà da Sinner. Tuttavia,ha concesso un’intervista a Eurosport, spaziando sui vari temi d’attualità. L’oggetto è stato per lo più Carlos. “Ha iniziato a dominare da giovanissimo. Essere diventato il numero uno del mondo più giovane della storiada solo. È naturale che ora possa perdere più incontri di prima; molti pensano che abbia perso un po’ di fiducia. Ma ricordiamoci che ha solo 20 anni; è ...