Tennis, brilla l'Italia: tre azzurri ai quarti in tre tornei diversi, non succedeva dal 1998 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Continua il grande momento del Tennis italiano. Come riporta Giorgio Spalluto su X, l'Italia non portava contemporaneamente tre azzurri ai quarti in tre tornei diversi dal 1998. All'epoca furono Tieleman (Queen's), Pozzi (Halle) e Martelli (Bologna). Oggi sono il solito Sinner, a Rotterdam, Cobolli, a Delray Beach da lucky loser, e Vavassori, a Buenos Aires. L'altoatesino si giocherà la semifinale in Olanda contro Raonic. Il romano avrà una sfida ben più difficile con Tiafoe. Il torinese il match proibitivo con Alcaraz. Tutti e tre saranno in campo stasera per andare a caccia delle semifinali. SportFace.

