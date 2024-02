Tennis | Argentina Open | Darderi eliminato agli ottavi da Baez

testa di serie numero 3, si è imposto in tre set BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Nicolas Jarry ai quarti di finale dell'"IEB+Argentina Open", Atp 250 sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn Tennis Club,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Finiscedi finale l'avventura di Lucianonell'di, in corso a Buenos Aires. Il 22enne italoargentino numero 76 al mondo è stato6-4 7-5 dal 23enne argentino n.30 del ranking Sebastianavevasolo cinque giorni fa nella semifinale dell'Atp 250 di Cordoba, sempre in. L'azzurro ha poi vinto il torneo - il suo primo titolo Atp in carriera - battendo in finale l'altro argentino Facundo Bagnis e salendo di 60 posizioni nella classifica mondiale. Stasera nei quarti di Benos Aires tocca all'azzurro Andrea Vavassori, che se la vedrà contro lo spagnolo n.2 al mondo Carlos Alcaraz. Vavassori ha intanto già ...