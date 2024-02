Tempesti incorona l’erede Del Lungo | “È il portiere più forte del mondo”

ha aggiunto: 'Del Lungo ha fatto qualcosa in più, parate 1 vs 0 quando sembrava gol, ha dato sicurezza con l'uomo in meno'. Tempesti è uno che di portieri se ne intende. 'Lo dico da anni che sarebbe

Stai vedendo il Setterosa? "No, mi sento male, sono vecchio. Alla mia età rischio l'infarto". Mentre l'Italia femminile di pallanuoto batte 18-12 il Canada nello spareggio decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi (missione compiuta), Stefano Tempesti si prepara per un'altra mattinata di allenamenti. Il portiere più forte della storia della pallanuoto ha 44 anni e gioca ancora, nell'Ortigia, in Sicilia. Ieri però il Settebello l'ha visto. La Nazionale allenata dal ct Sandro Campagna, con cui Tempesti in carriera ha vinto due medaglie olimpiche e un oro mondiale, ha superato 8-6 la Spagna nel "clásico" della pallanuoto internazionale e sabato pomeriggio, alle 15.30 italiane (diretta tv su Rai2), disputerà la terza finale nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali contro la Croazia. Migliore in campo, ieri ...

