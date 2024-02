Telespazio si aggiudica il contratto quadro per i servizi SatCom ai Paesi dell' UE

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'Aquila -, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha vinto un importantedalla durata di 4 anni con l'Agenzia Europea per la Difesa (EDA) per fornireaieuropei. La notizia è stata confermata dall'azienda stessa, attraverso la sua filialeFrance. Ilmira a fornire agli Stati membri'Unione Europea, nonché alle entità europee e agli attori coinvolti nelle politiche di sicurezza e difesa comune'UE,di comunicazioni satellitari essenziali in termini di criticità, resilienza e sicurezza, con un'accessibilità commerciale. Il valore delè di diverse decine di milioni di euro, sottolineando l'importanza ...