Tekken 8 è una vera iniezione di nostalgia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un pomeriggio estivo di più di venticinque anni fa, un televisore, noi buttati sul divano o su una sedia e una PlayStation posizionata a terra. Tra le nostre mani un controller e la distanza che ci divideva dalla console era occupata da un lungo cavo. Magari ci mettiamo uno snack e/o un succo di frutta ed eccoci finalmente a casa, senza pensieri o problemi, mentre ci diamo allo smashing button violento sul controller.Mentre giochiamo a Tekken 3. All'indomani dell'uscita di Tekken 8, con l'ultima fatica di Bandai Namco che palesemente va a ricercare proprio quella sfera narrativa presentata con il terzo capitolo, l'effetto nostalgia è presto servito. Una soluzione facile, quasi furba oseremmo dire, ma in qualche modo se questo nuovo capitolo consiglia al tormentato Jin Kazama di tornare "alle proprie origini" pur di avere il potere ...

