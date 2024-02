Tedesco sulla panchina del Napoli potrebbe mettere d’accordo De Laurentiis e i tifosi

È durata meno di un anno l'avventura di Jurgen Klinsmann sulla panchina della Nazionale della Corea del Sud . Il tecnico tedesco, ex attaccante ? tra le altre ? di Inter e Sampdoria, è stato sollevato dall'incarico dopo il clamoroso flop in Coppa d'Asia,

(Di venerdì 16 febbraio 2024)delDa decenni la piazza napoletana è divisa praticamente su tutto: filo-societari e “papponisti”, “giochisti” contro “risultatisti”, chi vorrebbe il grande nome ine chi invece preferisce un cosiddetto “emergente”, tra chi preferirebbe un allenatore di grande esperienza e chi invece vorrebbe un “innovatore”. Per non parlare del sistema di gioco: c’è chi preferisce giocare con le due punte vicine e chi vuole una sola punta centrale (con due esterni sulle fasce), chi vorrebbe due centrocampisti centrali e chi tre, chi desidera il trequartista, chi preferisce gli esterni offensivi e chi li vorrebbe entrambi, chi vuole il regista davanti alla difesa e chi in quella posizione predilige il classico mediano-incontrista di quantità, di vuole una linea difensiva composta ...

Guerra in Ucraina: Avdiivka sta per cadere in mano russa, Zelensky cerca aiuto a Parigi e Berlino: Il presidente ucraino Zelensky è in Europa, a Parigi e Berlino, per sollecitare assistenza militare vitale e per firmare impegni bilaterali di sicurezza ...

Monza-Milan, Stefano Pioli è pronto a rilanciare Malick Thiaw dall’inizio nella sfida di domenica sera: le ultime sul tedesco: Monza-Milan, Stefano Pioli è pronto a rilanciare Malick Thiaw dall’inizio nella sfida di domenica sera: le ultime sul tedesco Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo il ritorno in campo nel sec ...

Il tedesco sollevato dall'incarico dopo meno di un anno. Fatale la sconfitta in semifinale con la Giordania: Jurgen Klinsmann non è più il c.t. della Corea del Sud. È stato esonerato dalla Federcalcio coreana dopo la recente sconfitta per 2-0 nelle semifinali della Coppa d'Asia contro la sorprendente Giordan ...