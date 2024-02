bioedilizia è emersa come una delle soluzioni più promettenti per come il legno, il bambù e il sughero, che sono rinnovabili e a offre la possibilità di utilizzare macchinari con tecnologie

Tecnologie per il legno, Acimall: “Quarto trimestre ancora in calo” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dall’indagine Acimall emerge che il settore delle Tecnologie per la trasformazione del legno vive un periodo negativo Dopo il vero e proprio boom degli ultimi anni, per il settore delle Tecnologie per la trasformazione del legno e dei suoi derivati si delinea un altro trimestre negativo. È quanto emerge dal tradizionale appuntamento con l’indagine trimestrale realizzata dall’Ufficio studi di Acimall, l’associazione che riunisce i costruttori italiani di Tecnologie per il mondo del legno e del mobile, che a livello di ordini conferma i numeri in discesa già rilevati nei periodi precedenti. I dati relativi al periodo ottobre-dicembre 2023 rivelano infatti una contrazione complessiva degli ordini del 23,6 per cento rispetto allo ... Leggi tutta la notizia su impresaitaliana (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dall’indagineemerge che il settore delleper la trasformazione delvive un periodo negativo Dopo il vero e proprio boom degli ultimi anni, per il settore delleper la trasformazione dele dei suoi derivati si delinea un altronegativo. È quanto emerge dal tradizionale appuntamento con l’indagine trimestrale realizzata dall’Ufficio studi di, l’associazione che riunisce i costruttori italiani diper il mondo dele del mobile, che a livello di ordini conferma i numeri in discesa già rilevati nei periodi precedenti. I dati relativi al periodo ottobre-dicembre 2023 rivelano infatti una contrazione complessiva degli ordini del 23,6 per cento rispetto allo ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza