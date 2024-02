ROMA - Nell'evento del Super Bowl, Taylor Swift è stata in qualche modo protagonista quanto i giocatori in campo, prima che una sparatoria nel centro cittadino di Kansas City rovinasse la festa trasformando in dramma la parata dei

Taylor Swift “imita” Kate Middleton: tutti i look reali a cui si è ispirata (Di venerdì 16 febbraio 2024) Taylor Swift è la donna del momento e a ogni apparizione pubblica riesce sempre a sorprendere con i suoi look. A chi si ispira? In molti ritengono che abbia dato il via alla sua "Kate Middleton Era". Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 16 febbraio 2024)è la donna del momento e a ogni apparizione pubblica riesce sempre a sorprendere con i suoi. A chi si ispira? In molti ritengono che abbia dato il via alla sua "Era".

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza