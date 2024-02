Taylor Swift ha donato 100mila dollari alla famiglia della donna uccisa durante la sparatoria della parata dei Chiefs

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha100Klaper la vittoria dei Kansas City. Una pagina GoFundMe creata per ladi Lisa Lopez-Galvan, lanellalavittoria dei Kansas City, ha attirato l’attenzione di, che ha effettuato due donazioni sulla pagina per un totale di 100.000 ...

Taylor Swift è la donna del momento e a ogni apparizione pubblica riesce sempre a sorprendere con i suoi look . A chi si ispira? In molti ritengono ... (fanpage)

Taylor Swift, popstar o poetessa tormentata: Taylor Swift ha due anime dentro di sé: Ilary Blasi o Emily Dickinson. Che si trovi a bordo campo ad esultare per il fidanzato calciatore con l’intero stadio monopolizzato dalla sua presenza (l’ultimo ...

La frangia piace a tutte: da Annalisa a Dakota Johnson (passando per Taylor Swift): Da Dakota Johnson a Selena Gomez, passando per la "nostra" Annalisa. Tante star sfoggiano la frangia... Il video di Amica.it ...

Taylor Swift “imita” Kate Middleton: tutti i look reali a cui si è ispirata: Taylor Swift è la donna del momento e a ogni apparizione pubblica riesce sempre a sorprendere con i suoi look. A chi si ispira In molti ritengono che abbia dato il via alla sua “Kate Middleton Era”.