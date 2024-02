Taremi all'Inter | parla Conceicao | 'Le visite cancellate? Non lavoro in aeroporto | fino a giugno sarà con noi'

L'Inter ha il presidente in Cina da mesi, un indebitamento e uno coppa più prestigiosa e si è già assicurata Zielinski e Taremi, Inoltre nei tempi corretti ha rinnovato il contratto all'allenatore

Mehdi Taremi in estate sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante iraniano si trasferirà a parametro zero dal Porto dopo il primo luglio. CI ... (inter-news)

Calciomercato , è ormai fatta per il passaggio di Mehdi Taremi all’Inter partire da giugno. E il Milan cosa farà? Da ex obiettivo del Milan a nuovo ... (dailymilan)

Taremi era atteso a Milano per le visite mediche con l'Inter, ma l'aereo prenotato non è mai decollato da Oporto: tutto rinviato in accordo con ... (fanpage)

Porto, Conceicao: “Taremi è un grande professionista, va rispettato”: L’allenatore del Porto Sergio Conceicao ha parlato di Mehdi Taremi in conferenza stampa, difendendolo nonostante il suo prossimo passaggio all’Inter a fine contratto. “ Taremi ha un contratto fino a g ...

Pagina 1 | Juve-Inter, tra Next Gen e usato sicuro: chi scegli, Soulé o Felipe Anderson: Il tema "giovani o parametri" è fin troppo divisivo per non essere sviluppato: Miretti e Fagioli, cresciuti nelle giovanili, a bilancio valgono quasi zero mentre assieme sul mercato raggiungono una ci ...

Accardi: “Taremi e Zielinski, Inter brava su svincolati grazie a suo appeal”: « Starei attento fino all'ultimo se fossi nell'Inter, in poco tempo si può passare dalle stelle alle stalle. Fanno meno fatica le squadre che rincorrono rispetto a quelle in fuga. La Juventus è capace ...