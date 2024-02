Tare | «Sarri è un buon allenatore | ma ho fatto molta fatica a comunicare con lui»

'Sarri? Lo considero un buon allenatore, ma fuori dal campo è difficile creare un rapporto, ho fatto molta fatica a comunicarci'. A dirlo è l'ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare intervenuto ai

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Igli, ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Radio Serie A. L’estate scorsa, Igli ha lasciato la Lazio non senza qualche rumors sui rapporti con Lotito e con. Proprio il rapporto con l’attualeè qualcosa cheha voluto chiarire: «Lo considero un, ma fuori dal campo è difficile creare un rapporto, hoa comunicarci. Eravamo tutti consapevoli di questo limite comunicativo che lui ha, ma la scelta fatta tre anni fa è nata perché si chiudeva l’era di Inzaghi e c’era necessità di rivoluzionare e creare un progetto scioccante, opposto rispetto a quello che avevamo con Inzaghi. Ho scelto io di portarlo a Roma, in accordo con la presidenza. Non ho mai avuto ...