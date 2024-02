Tales of Arise sta arrivando nel Game Pass

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Della serie meglio tardi che mai, Bandai Namco ha annunciato che il suo JRPGofnon sarà disponibile solo tra i giochi per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium a Febbraio 2024, ma anche neldi Xbox, a partire dallo stesso giorno.ofarriva nel, è ufficiale! Mediante un comunicato stampa pubblicato da Bandai Namco, l’azienda ha annunciato cheofsarà disponibile nei giochidal 20 Febbraio, per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft. Previsto inizialmente per lo scorso anno, il gioco per qualche strano motivo non è stato più rilasciato nel servizio, almeno fino ad ora. Nel caso non lo sappiate, ...

Scopriamo insieme, in questa Recensione dedicata, se e quanto possa valer la pena giocare il DLC di Tales of Arise , Beyond the Dawn , a più di due ... ()

PlayStation Plus: Ecco i nuovi giochi del mese di febbraio per PlayStation Plus Extra e Premium: PlayStation Plus: Ecco i nuovi giochi del mese di febbraio per PlayStation Plus Extra e Premium ...

Tales of Arise è in arrivo su Xbox Game Pass, presto la conferma di Microsoft: Microsoft non ha ancora svelato i nomi dei giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella seconda metà di febbraio, ma oggi sappiamo che tra questi sarà sicuramente presente Tales of Arise, l'e ...

Tales of Arise sta arrivando ufficialmente su Xbox Game Pass: Bandai Namco conferma sui social l'ufficialità dell'arrivo di Tales of Arise sul servizio in abbonamento di Microsoft.