Tale e Quale | due appuntamenti speciali | le anticipazioni

la quale ha ricostruito gli aspetti più istituzionali del L'incontro è stato concluso dagli interventi di altri due docenti della Euractiv è gratuito e rimarrà tale. Ma il giornalismo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024), due: ecco i dettagli Sulla scia del successo che l’ultima edizione del Festival ha riscosso presso pubblico e critica, queste due puntatenascono per rivivere, nello stile di “”, le grandi canzoni sanremesi, le atmosfere del teatro Ariston e la bravura di interpreti senza tempo. Il primo appuntamento è previsto per sabato 17 febbraio, il secondo sabato 24 febbraio (inizio ore 21.25). Come sempre il varietà, realizzato negli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi di Roma e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà al timone Carlo Conti. Alla prima puntata parteciperanno 14 Artisti (con due coppie): Marco Carta, Luisa Corna, Enzo De Caro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, ...