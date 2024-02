Noi lavoriamo per la pace, ma se c'è una sconfitta dell'Ucraina non si può giungere a una pace", ha spiegato il ministro degli Esteri Tajani a margine del Forum Sanità di Forza Italia, in relazione

Tajani: "Forza Italia punta al 15% in Abruzzo squadra Formidabile" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Pescara - Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, esprime ottimismo riguardo alle prospettive del partito in Abruzzo, affermando che le liste sono "formidabili" e puntando a un risultato elettorale che potrebbe raggiungere anche il 15%. Tajani, intervenendo durante la presentazione dei candidati del partito alle elezioni regionali abruzzesi a Pescara, ha sottolineato la crescita di Forza Italia a livello nazionale, citando un recente sondaggio che ha indicato il partito al 10%. "Lavoriamo, lavoriamo. È importante dare risposte concrete ai cittadini", ha dichiarato Tajani, evidenziando l'impegno del partito nel proporre soluzioni pratiche. Ha inoltre menzionato l'organizzazione del G7 in ... Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 16 febbraio 2024) Pescara - Il ministro degli Esteri e segretario di, Antonio, esprime ottimismo riguardo alle prospettive del partito in, affermando che le liste sono "formidabili" endo a un risultato elettorale che potrebbe raggiungere anche il 15%., intervenendo durante la presentazione dei candidati del partito alle elezioni regionali abruzzesi a Pescara, ha sottolineato la crescita dia livello nazionale, citando un recente sondaggio che ha indicato il partito al 10%. "Lavoriamo, lavoriamo. È importante dare risposte concrete ai cittadini", ha dichiarato, evidenziando l'impegno del partito nel proporre soluzioni pratiche. Ha inoltre menzionato l'organizzazione del G7 in ...

