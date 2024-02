Suspiria di Dario Argento | un film che racconta la nascita del mondo moderno

Le origini di Suspiria Dopo la felice e consolidante esperienza di Profondo Rosso , Dario Argento decise di raccontare qualcosa di completamente irreale, guardando verso il mondo dei miti delle

Dario Argento con Suspiria muove i primi passi nell'horror non realistico, raccontando il passaggio tra il vecchio e il nuovo. Guardando alla tradizione ma puntando sul femminile. Un film immortale che torna al cinema in edizione restaurata 4K dal 12 al 18 febbraio grazie a Cat People. Ci sono tre titoli nella filmografia di Dario Argento nati sotto una stella straordinaria e, stando alle dichiarazioni del regista, frutto di un'idea chiara, limpida e precisa. Questi, guarda caso, sono anche quelli che hanno caratterizzato le due fasi di una carriera fantastica che ha toccato il suo apice tra gli anni Settanta e Ottanta. Parliamo de L'uccello dalle piume di cristallo del 1970, il primo della cosiddetta ...

