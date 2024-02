Superenalotto e Lotto oggi | combinazione e numeri della estrazione di venerdì 16 febbraio 2024

del Governo torna a concentrarsi sulla gara del Lotto, storica oggi fissato al 6%. Per l'attuale concessione, l'aggiudicataria quella del Superenalotto (2019), quando il concessionario vincitore,

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano, 16– E’ ancora caccia al jackpot del. In palio questa sera,16, ci sono 61 milioni e 400mila euro per un 6 che manca dal 16 novembre 2023, quando a Rovigo furono vinti 85,1 milioni di euro. Segui in diretta con noi l’dei concorsi didie 10e, con le relative quote. Articolo in aggiornamento Lavincente Articolo in aggiornamento Le quote Articolo in aggiornamento L’delArticolo in aggiornamento Dea Bendata Una settimana fortunata per la Lombardia: a Crema, in ...