Super Loftus-Cheek | poi Leao | tutto facile per Pioli contro il Rennes | Milan vicino agli ottavi

Un super Milan travolge 3 - 0 il Rennes nell'andata del playoff di Europa League al Meazza. I rossoneri ipotecano il passaggio agli ottavi grazie a una prestazione sensazionale di Loftus - Cheek , autore

(Di venerdì 16 febbraio 2024)per unche nel 2024 continua a viaggiare alla velocità giusta. Con una prestazione che viene lievemente sporcata soltanto dultimi minuti gestiti non benissimo, i rossoneri schiantano per 3-0 ile così mettono un piede e trequartidi Europa League, il vero grande obiettivo stagionale visto che la qualificazione alla prossima Champions dal campionato è ormai blindata e il primo posto difficilmente pensabile. Doppio, sempre più trascinatore da trequartista anomalo, poi il ritorno al gol di Rafa, che prova a dare un calcio al suo momento no in chiave realizzativa e segna con una bella giocata che impreziosisce la sua prestazione e soprat...