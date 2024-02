Super Inter | poker alla Salernitana e vola a più dieci dalla Juve

pochi istanti prima del triplice fischio Arnautovic cala il poker. Inter, che cosa ha funzionato. I primi 20' dell'Inter andrebbero è protagonista in occasione del vantaggio nerazzurro con un super

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È un'magica, inabile ed esaltante, dae lode. Come una orchestra che suona senza sbavature, la squadra di Inzaghi si fa sempre più bella di giornata in giornata, strapazza ladavanti ad oltre 72 mila spettatori per 4-0 dopo un pirotecnico primo tempo e si porta momentaneamente a +10 dntus allungando la sua fuga per la vittoria, quella che punta drittoseconda stella. Troppa la sua qualità e la sua forza contro i campani di Liverani, tramortiti fin dai primi minuti dall'onda d'urto di una squadra che lancia messaggi forti e chiari oltre confine. Il campionato, vera priorità della società visto anche la formazione schierata dal tecnico piacentino che si è limitato ad un mini turn-over contro l'ultima in classifica, appare più ...