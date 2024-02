Sull' omicidio di Yara Gambirasio la Cassazione contro la richiesta di Massimo Bossetti | sospetti dell' avvocato

La Cassazione ha rigettato l'istanza con la quale i legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, chiedevano di poter analizzare i reperti dell'indagine che portò all'arresto, dieci anni fa, del muratore di Mapello e alle successive condanne. Precedenti

Omicidio Yara Gambirasio, il no della Cassazione sull'analisi dei reperti. Il legale di Bossetti: "l potere vince sempre": La Cassazione ha rigettato l'istanza con la quale i legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, chiedevano di poter analizzare i reperti ...