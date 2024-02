Sulle note di «Frozen» | On Stage conquista il palco di Disneyland Paris

un incontro artistico, sulle note delle hit Sarà perché ti amo e è ancora favola in front row: dopo Frozen tocca a Jasmine di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) SPETTACOLO. La scuola di danza di Bergamo diretta da Francesca Sperani è stata scelta per esibirsi nel teatro del famoso parco divertimenti. Sono 47 giovanissime e dopo un lungo lavoro di preparazione sono pronte per lo show.

Buio in sala. Si accende solo a intermittenza il vestito di Fiorello e dei ballerini intorno. In sottofondo, l’inconfondibile intro di Billie Jean, ... (open.online)

Il nostro reportage video dell’inaugurazione del Carnevale 2024 a Cinecittà World : dai tradizionali carri come Colosseo e Transformers al live show ... ()

Su TikTok Clara coinvolge Bruno Vespa in un divertente balletto sulle note di Diamanti grezzi , canzone di Sanremo 2024 L'articolo Clara coinvolge ... (novella2000)

Tanto caruccia Yes And, un pezzo pop delizioso e perfetto per il comeback di Ariana Grande , infatti è arrivato alla numero 1 della Billboard Hot ... (biccy)

Crollo in un cantiere di un supermercato a Firenze, recuperato il corpo della quarta vittima: "Facciamo appello a istituzioni, mondo delle imprese e della politica, organi di controllo, basta morti sul lavoro!", affermano i sindacati in una nota congiunta. "Oggi in Toscana abbiamo mandato un ...

Christian Sodano, dalla corsa in auto alle bugie ai carabinieri. «Il killer di Cisterna voleva fuggire»: Correva come un pazzo. Aveva appena ucciso la mamma e la sorella della sua fidanzata. Era in fuga, al volante dell'Audi A3. La pistola accanto, sul sedile, sotto al giubbotto. A ...

Commedia musicale al Panettone: sul palco arriva "Le sorelle Landrù": Lo spettacolo musicale "Le sorelle Landrù" coinvolge il pubblico con momenti di improvvisazione. La storia delle sorelle che si vendicano degli uomini è una commedia musicale di improvvisazione teatra ...