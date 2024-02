Sud | Gemmato | Dal Governo impulso a rilancio con Zes unica Mezzogiorno

La strana traversata della nave dal vento in poppa dei sondaggi manovre avvengono sotto l'alta vigilanza di Marcello Gemmato, Un ruolo che il ministro del Sud, Raffaele Fitto, piroettante nel

"La strategia delMeloni per ildel Sud ha dato nuovoall'attrazione degli investimenti privati anche grazie alla scelta di istituire la Zes (Zone economiche speciali, Ndr)del, che estende le agevolazioni fiscali e le semplificazioni procedurali e normative dalle aree retroportuali delle precedenti 8 Zes a tutto il territorio del Sud Italia. L'istituzione della Struttura di Missione Zes presso la presidenza del Consiglio dei ministri consente di promuovere in modo organico e complessivo la visione di sviluppo del Sud, pur nella specificità dei singoli territori, assicurata dal disegno della Cabina di regia Zes, dove è prevista la presenza di tutte le regioni del, garantendo così una voce ...

De Luca in piazza a Roma contro l’Autonomia: “Il governo chieda scusa al Sud”. Poi si scaglia contro la polizia che aveva bloccato il corteo: “L’unica cosa che manca è che buttano le bombe atomiche”, il governatore della Campania è arrivato in piazza Santi Apostoli a Roma dove ha portato circa 700 ...

De Luca in piazza con i sindaci del Sud contro l’Autonomia regionale: Oggi la manifestazione con 500 amministratori: “Il governo blocca i fondi per lo sviluppo”. Il Pd: pronti al referendum per fermare il regionalismo ...

Comunali, coordinatori centrodestra: ''Ancora nessuna decisione sui candidati sindaco': ''Con ogni probabilità le riunioni si terranno, con tutta la coalizione, la prossima settimana per l’indicazione di coloro che guideranno il centrodestra nelle due città capoluogo al voto''. In arrivo ...