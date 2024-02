- L' Università Bocconi ha sospeso per sei mesi tre studenti che Andate a vedere i video di Napoli, Torino e Bologna e poi qualunque essa sia, il corteo non può, non ha alcun diritto, di

Studenti in corteo a Napoli, ‘vogliamo scuole sicure’ (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Manifestiamo innanzitutto per un’edilizia sicura nelle scuole. Ci sono ancora cedimenti, laboratori chiusi, palestre inagibili. Per questo oggi chiediamo che nasca un osservatorio dell’edilizia scolastica, un organo consultivo con rappresentanze studentesche”. Lo ha detto Anita Maglio, una delle leader dell’Uds a Napoli e provincia che oggi hanno manifestato nel centro della città partenopea con un corteo da Piazza Garibaldi a Piazza Matteotti, davanti alla sede della Città Metropolitana di Napoli. Il corteo si è mosso con diversi striscioni tra cui quello in apertura con la scritta verso le istituzioni “Ce sient (ci senti, ndr)? No autonomia differenziata, si Osservatorio all’edilizia”. “Siamo anche contro – spiega Maglio – all’autonomia differenziata che riteniamo ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Manifestiamo innanzitutto per un’edilizia sicura nelle. Ci sono ancora cedimenti, laboratori chiusi, palestre inagibili. Per questo oggi chiediamo che nasca un osservatorio dell’edilizia scolastica, un organo consultivo con rappresentanze studentesche”. Lo ha detto Anita Maglio, una delle leader dell’Uds ae provincia che oggi hanno manifestato nel centro della città partenopea con unda Piazza Garibaldi a Piazza Matteotti, davanti alla sede della Città Metropolitana di. Ilsi è mosso con diversi striscioni tra cui quello in apertura con la scritta verso le istituzioni “Ce sient (ci senti, ndr)? No autonomia differenziata, si Osservatorio all’edilizia”. “Siamo anche contro – spiega Maglio – all’autonomia differenziata che riteniamo ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza