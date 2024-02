Studenti in piazza oggi a Napoli per protestare contro le politiche sull'istruzione del è stata promossa dall'Unione degli Studenti, In testa al corteo, che da piazza Garibaldi, percorrendo le

Studenti in corteo a Napoli contro l’autonomia differenziata (Di venerdì 16 febbraio 2024) Gli Studenti hanno manifestato nel centro della città con un corteo da Piazza Garibaldi a Piazza Matteotti, davanti alla sede della Città Metropolitana di Napoli. “Manifestiamo innanzitutto per un’edilizia sicura nelle scuole. Ci sono ancora cedimenti, laboratori chiusi, palestre inagibili. Per questo oggi chiediamo che nasca un osservatorio dell’edilizia scolastica, un organo consultivo con rappresentanze Leggi tutta la notizia su 2anews (Di venerdì 16 febbraio 2024) Glihanno manifestato nel centro della città con unda Piazza Garibaldi a Piazza Matteotti, davanti alla sede della Città Metropolitana di. “Manifestiamo innanzitutto per un’edilizia sicura nelle scuole. Ci sono ancora cedimenti, laboratori chiusi, palestre inagibili. Per questo oggi chiediamo che nasca un osservatorio dell’edilizia scolastica, un organo consultivo con rappresentanze

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza